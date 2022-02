Volley, Superlega 2021/2022: troppa Civitanova per Ravenna, è 0-3 Lube (Di domenica 13 febbraio 2022) Cucine Lube Civitanova batte per 0-3 (18-25, 19-25, 21-25) Consar RCM Ravenna nell’incontro valevole per la ventunesima giornata della Superlega 2021/2022 di Volley. Troppo superiori gli ospiti, che raccolgono la sesta vittoria consecutiva e si portano a meno cinque da Perugia capolista. Arriva un’altra sconfitta, invece, per i padroni di casa, che restano ancora a secco in questa stagione e mantengono inalterata l’ultima posizione in classifica. C’è da dire però che i romagnoli non si sono mai dati per vinti contro degli avversari vistosamente più forti e potenti. Tralasciando un brutto secondo set, infatti, Ravenna negli altri due ha giocato per larghi tratti alla pari contro Zaytsev e compagni. Qualche rammarico soprattutto per il parziale finale, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Cucinebatte per 0-3 (18-25, 19-25, 21-25) Consar RCMnell’incontro valevole per la ventunesima giornata delladi. Troppo superiori gli ospiti, che raccolgono la sesta vittoria consecutiva e si portano a meno cinque da Perugia capolista. Arriva un’altra sconfitta, invece, per i padroni di casa, che restano ancora a secco in questa stagione e mantengono inalterata l’ultima posizione in classifica. C’è da dire però che i romagnoli non si sono mai dati per vinti contro degli avversari vistosamente più forti e potenti. Tralasciando un brutto secondo set, infatti,negli altri due ha giocato per larghi tratti alla pari contro Zaytsev e compagni. Qualche rammarico soprattutto per il parziale finale, ...

