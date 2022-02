Val d'Aosta, cade da 2.800 metri: morto uno scialpinista (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Uno scialpinista è morto dopo una caduta sul Mont Colmet, sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. L'escursionista stava salendo con un gruppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Unodopo una caduta sul Mont Colmet, sopra Morgex, in Valle d'. L'incidente si è verificato a 2.800di quota. L'escursionista stava salendo con un gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Val Aosta Val d'Aosta, cade da 2.800 metri: morto uno scialpinista commenta Uno scialpinista è morto dopo una caduta sul Mont Colmet, sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. L'escursionista stava salendo con un gruppo quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è scivolato per una ventina di metri, ...

Miss Italia 2021, la finale a Venezia: in gara anche la veneziana Debora Pattarello Francesca Bissone, che sposata e rappresenta il Piemonte e la Val d'Aosta, un carabiniere che lavora a Borgomanero (Novara). La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle ...

