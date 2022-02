Uomini e Donne: segnalazioni su Eleonora, ecco la sua risposta shock (Di domenica 13 febbraio 2022) Uomini e Donne, le segnalazioni su Eleonora: ecco la sua risposta shock dell’ex-corteggiatrice del dating show. L’ex-corteggiatrice rompe il silenzio e parla delle segnalazioni.L’ex-corteggiatrice non ci sta ed è pronta a difendersi. Solo poche puntate fa, abbiamo assistito a diverse segnalazioni arrivate alla redazione su Eleonora, corteggiatrice recatasi in studio per corteggiare Luca Salatino. Secondo le segnalazioni, la ragazza sarebbe andata al programma già impegnata in una relazione; lei in studio si è difesa dicendo come non fosse una relazione e i contatti si fossero interrotti già da tempo, ma sempre più prove sono state portate in studio. Uomini e ... Leggi su formatonews (Di domenica 13 febbraio 2022), lesula suadell’ex-corteggiatrice del dating show. L’ex-corteggiatrice rompe il silenzio e parla delle.L’ex-corteggiatrice non ci sta ed è pronta a difendersi. Solo poche puntate fa, abbiamo assistito a diversearrivate alla redazione su, corteggiatrice recatasi in studio per corteggiare Luca Salatino. Secondo le, la ragazza sarebbe andata al programma già impegnata in una relazione; lei in studio si è difesa dicendo come non fosse una relazione e i contatti si fossero interrotti già da tempo, ma sempre più prove sono state portate in studio.e ...

