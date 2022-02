Uomini e Donne, Antonio Moriconi svela il sesso del bebè in arrivo: “It’s a…” (Di domenica 13 febbraio 2022) Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha annunciato nel giorno di Natale che sarebbe diventato presto papà. Dopo aver stupito i suoi follower pubblicando il test di gravidanza ed il video della prima ecografia, ecco l’annuncio attraverso la sua pagina instagram e quella della fidanzata, la bionda Iulia Sciumè, che saranno genitori di una femminuccia! Un bacio appassionato e l’annuncio “It’s a girl!“. Così i due hanno dato la notizia ai loro follower. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iulia Sciume (@iulia.sciume) L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island pare proprio che abbia ritrovato la stabilità e la felicità con Iulia, tanto da dichiarare: La vita è ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022), ex corteggiatore di, ha annunciato nel giorno di Natale che sarebbe diventato presto papà. Dopo aver stupito i suoi follower pubblicando il test di gravidanza ed il video della prima ecografia, ecco l’annuncio attraverso la sua pagina instagram e quella della fidanzata, la bionda Iulia Sciumè, che saranno genitori di una femminuccia! Un bacio appassionato e l’annuncio “a girl!“. Così i due hanno dato la notizia ai loro follower. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iulia Sciume (@iulia.sciume) L’ex corteggiatore died ex tentatore di Temptation Island pare proprio che abbia ritrovato la stabilità e la felicità con Iulia, tanto da dichiarare: La vita è ...

