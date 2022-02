Tottenham | Conte si difende | 'Sono abituato a lottare per altri traguardi | non certo per il quarto posto'

Advertising

DiMarzio : .@SpursOfficial I Due regali della difesa consentono ai @Wolves di battere #Conte ed espugnare Londra - sportmediaset : Premier: crollo #Tottenham e #Conte nel baratro, #Liverpool ok di misura. #SportMediaset - infoitsport : Tottenham: Bentancur scivola a terra e con lui anche la squadra di Conte - MCalcioNews : Tottenham, Conte è furibondo: 'Io sono abituato a competere per obiettivi più alti non per il quarto posto' - ninoBertolino : RT @CalcioNews24: #Conte amareggiato -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

A beIn Sports dopo il terzo ko del: "Sono venuto qui quando ilera una bella squadra, poi la situazione è peggiorata" 2021 archivio Image Sport / Calcio // Antonio/ foto Imago/Image Sport Crisi: per la squadra di Antoniooggi è arrivata la terza sconfitta consecutiva in Premier , contro il Wolverhampton, in casa. L'ex ...Battuto in casa dal Southampton mercoledì (3 - 2), ildi Antonioè caduto ancora, per la terza volta di fila: 0 - 2 contro il Wolverhampton che si sta rilanciando nella corsa per l'...Battuto in casa dal Southampton mercoledì (3-2), il Tottenham di Antonio Conte è caduto ancora, per la terza volta di fila: 0-2 contro il Wolverhampton che si sta rilanciando nella corsa per l'Europa.“Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Io sono venuto qui a giocare con un’altra squadra e il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo ...