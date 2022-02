Togliatti | il mandolino e l’ombrello americano

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022) – Gira periodicamente su Facebook una frase pronunciata dadurante la sua permanenza nell’Unione sovietica. Una brutta frase che riprendo qui: “È motivo di particolare orgoglio per me l’aver abbandonato la cittadinanza italiana per quella sovietica. Io non mi sento legato all’Italia come alla mia Patria, mi considero cittadino del mondo, di quel mondo che noi vogliamo vedere unito attorno a Mosca agli ordini del compagno Stalin. È motivo di particolare orgoglio aver rinunciato alla cittadinanza italiana perché come italiano mi sentivo un miserabile mandolinista e nulla più. Come cittadino sovietico sento di valere 10mila volte più del migliore cittadino italiano”. Una dichiarazione certamente brutta, ma che fa apparirepeggiore di quel che è stato. E’ vero, ha compiuto atti servili e ipocriti nei confronti di Stalin, ma bisogna ...