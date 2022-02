Sampdoria | Giampaolo | “Giocato con coraggio contro il Milan ma mancata fase

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @sampdoria | Le parole di #Giampaolo, che oltre ad analizzare #MilanSampdoria torna sulla sua esperienza i… - sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO La #Sampdoria di nuovo sulla via maestra. Primo successo della nuova gestione #Giampaolo. Tre… - LeBombeDiVlad : ?? #Samdporia, #Giampaolo ritrova il #Milan, ma esce sconfitto ???? Le sue parole sull’esperienza in rossonero… - infoitsport : Sampdoria, Giampaolo a DAZN: 'Abbiamo giocato con coraggio, il Milan poi è stato bravo' - infoitsport : Milan-Sampdoria, Giampaolo: 'Non sono deluso. I rossoneri? Per me un'occasione persa' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Giampaolo

Il tecnico dellaMarcoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1 - 0 a San Siro contro il Milan. Lanon ha segnato per tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta ......2022 " Basta un gol di Leao al 8' su assist al bacio di Maignan al Milan per superare la... Serie A: risultati e classifica Le scelte di Pioli eNel pacchetto difensivo del 4 - 2 - ...Dopo la vittoria di misura del Milan contro la Sampdoria, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha ironizzato sul proprio profilo Twitter commentando così il match: “Finalmente una buona prestazione ...Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan. La Sampdoria non ha segnato per tre gare esterne di fila in Serie A per ...