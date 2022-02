Salernitana, Colantuono: «Ci abbiamo provato. Esonero? Non ci penso» (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa. Le sue dichiarazioni Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Salernitana. PAREGGIO – «E’ chiaro che deve crescere la condizione dei calciatori che sono arrivati a gennaio, purtroppo non abbiamo tempo per aspettarli però. abbiamo evidenti difficoltà, ma la Salernitana ha reagito e ci è mancato l’ultimo passaggio per trovare la vittoria. Vincere qui non è facile, il Genoa ha le nostre stesse difficoltà e dovevano vincere a tutti i costi». Esonero – «Ho 60 anni, l’ultimo dei miei pensieri è il mio futuro. Ne parlano i giornalisti, altrimenti diventano matti. Ho avuto una scuola di presidenti che mi hanno sempre tenuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano, allenatore della, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa. Le sue dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo Genoa-. PAREGGIO – «E’ chiaro che deve crescere la condizione dei calciatori che sono arrivati a gennaio, purtroppo nontempo per aspettarli però.evidenti difficoltà, ma laha reagito e ci è mancato l’ultimo passaggio per trovare la vittoria. Vincere qui non è facile, il Genoa ha le nostre stesse difficoltà e dovevano vincere a tutti i costi».– «Ho 60 anni, l’ultimo dei miei pensieri è il mio futuro. Ne parlano i giornalisti, altrimenti diventano matti. Ho avuto una scuola di presidenti che mi hanno sempre tenuto ...

