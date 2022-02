Russi o americani: chi ha fatto di più per sconfiggere i nazisti? (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando si parla di Seconda Guerra Mondiale si tende a fare, malgrado si parli di eventi accaduti neanche cento anni fa, molta confusione. Tra il sempreverde “Mussolini ha fatto anche cose buone” e la diffusa convinzione che tutti i campi di concentramento siano stati liberati dagli americani, complice anche il film di Benigni, c’è anche una nutrita fetta di popolazione che non sa come si sia concluso il conflitto e quali furono le conseguenze, a livello internazionale, nei decenni successivi. Insomma, sono tanti i dubbi ed i punti poco chiari, ma andiamo con ordine. Churchill, Roosevelt e Stalin durante la Conferenza di JaltaLa Giornata della Vittoria in Europa, generalmente nota come VE Day, segna il giorno in cui la Germania nazista si arrese incondizionatamente agli alleati l’8 maggio 1945. Il 30 aprile Adolf Hitler si era tolto la vita durante la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando si parla di Seconda Guerra Mondiale si tende a fare, malgrado si parli di eventi accaduti neanche cento anni fa, molta confusione. Tra il sempreverde “Mussolini haanche cose buone” e la diffusa convinzione che tutti i campi di concentramento siano stati liberati dagli, complice anche il film di Benigni, c’è anche una nutrita fetta di popolazione che non sa come si sia concluso il conflitto e quali furono le conseguenze, a livello internazionale, nei decenni successivi. Insomma, sono tanti i dubbi ed i punti poco chiari, ma andiamo con ordine. Churchill, Roosevelt e Stalin durante la Conferenza di JaltaLa Giornata della Vittoria in Europa, generalmente nota come VE Day, segna il giorno in cui la Germania nazista si arrese incondizionatamente agli alleati l’8 maggio 1945. Il 30 aprile Adolf Hitler si era tolto la vita durante la ...

