Roma, Cristante duro: «Questo punto non rappresenta niente» (Di domenica 13 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Roma. Le sue parole: «Eravamo venuti qui per vincere, dovevamo vincere. Non basta pareggiare all'ultimo. Questo punto non rappresenta niente. Non abbiamo perso ma non basta. Dobbiamo solo continuare a lavorare e vincere con più continuità. Ringraziamo i tifosi che sono fantastici da inizio stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Cristante regala un punto insperato a Mourinho: al Mapei finisce 2-2 tra Sassuolo e Roma - SaraLaFerrigna : @rocco_crypto @Cristante come se la Roma non fossero Cristante o Pellegrini… scusa ma non riesco proprio a comprendere - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #SassuoloRoma, #Traore la ribalta e #Cristante fissa il punteggio sul 2-2 negli ultimi istanti - sportli26181512 : Papere, autoreti e rossi: il Sassuolo scappa, la Roma si salva al 94' con un gol 'elettronico': Papere, autoreti e… - RedazioneFM : #SerieA: #Cristante salva la #Roma allo scadere, col #Sassuolo è 2-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cristante Sassuolo - Roma 2 - 2, Cristante salva i giallorossi Nel recupero, poi, la Roma pareggia con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Ayhan prova a salvare ma la palla varca la linea. Nervi tesi a fine gara: giusto il ...

Sassuolo - Roma 2 - 2: Cristante salva Mourinho al 94' Autogol di Rui Patricio, Traoré e Cristante: Sassuolo - Roma 2 - 2 Pronti, via e il Sassuolo pareggia : Traoré scappa via sulla sinistra, il suo cross viene sporcato col petto da Smalling, la cui ...

Roma, Cristante duro: «Questo punto non rappresenta niente» Calcio News 24 Cristante: “Il pareggio non ci basta. Grazie ai tifosi, ma oggi volevamo di più” Bryan Cristante, che ha realizzato in pieno recupero il gol del pareggio che è valso il 2-2, ha così parlato a Dazn al termine della partita. Le sue parole: “Il pareggio non rappresenta niente, se il ...

Sassuolo Roma 2-2: neroverdi beffati nel recupero Sassuolo (Modena), 13 febbraio 2022 - La Roma pareggia in pieno recupero: il colpo di testa di Cristante gela il Mapei stadium. Sassuolo beffato negli ultimi minuti dai giallorossi, dopo che era stato ...

