Advertising

Nazione_Arezzo : Podere Rota, Vadi arruola Chienni: fronte comune - Nazione_Arezzo : Podere Rota, anche Terranuova ora frena -

Ultime Notizie dalla rete : Podere Rota

di Maria Rosa Di Termine Torna a far fronte comune il Valdarno e stavolta anche sul tema spesso spinoso dei rifiuti e del futuro del sito di smaltimento di. Adesso, infatti, c'è l'unanimità degli otto municipi nel chiedere alla Regione di sospendere il Paur, ovvero il Procedimento di Autorizzatorio Unico Regionale, necessario per valutare il ..., anche Terranuova ora frenadi Maria Rosa Di Termine Torna a far fronte comune il Valdarno e stavolta anche sul tema spesso spinoso dei rifiuti e del futuro del sito di smaltimento di Podere Rota. Adesso, infatti, c’è ...Si è aperta una fase decisiva per il futuro di Podere Rota e per l’ipotesi di ampliamento per i rifiuti speciali: ieri infatti il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, ha scritto a Csai e alla ...