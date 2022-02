Pavoletti salva il Cagliari | 1-1 con l' Empoli

Leggi su agi

(Di domenica 13 febbraio 2022) AGI -entra dalla panchina eilnel finale, regalandogli un punto prezioso per la corsa alla salvezza. Al Castellani finisce 1-1 con l', a cui non basta il gol nel primo tempo di Pinamonti. I sardi, sempre terzultimi, raggiungono a quota 21 il Venezia (vincente ieri con il Torino), mentre i toscani salgono a 31 perdendo la possibilità di scavalcare in classifica proprio i granata. Dopo una prima parte di gara assolutamente spenta e praticamente non giocata, a causa della lunga interruzione per l'infortunio all'arbitro Dionisi (sostituito da Marini), i padroni di casa prendono ritmo con il passare dei minuti e al 38' sbloccano con Pinamonti, che riceve da Bajrami dopo una ripartenza e con il mancino fulmina Cragno per l'1-0. Nella ripresa i sardi provano a rialzare la testa e si fanno ...