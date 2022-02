Olimpiadi Pechino 2022: la cinese Eileen Gu finisce nel mirino dei netizen (Di domenica 13 febbraio 2022) Eileen Gu, è finita nel mirino dei netizen a causa di commenti sui social media tra Instagram e l’uso della Vpn. Queste sono le reti virtuali private che aiutano a evitare la censura cinese del Great Firewall. La 18enne americana di nascita ma in gara alle Olimpiadi 2022 di Pechino per la Cina, era candidata a essere la regina dei Giochi invernali con tre ori grazie al freestyle, di cui il primo già conquistato nella specialità big air. L’intero Paese sembra essere stata sedotto tanto che si contano più di una ventina di sponsor di peso disposti a offrire contratti milionari pur di averla come testimonial. Mentre continua dalla capitale cinese a essere molto attiva sui social media come Instagram, oscurato in Cina insieme a numerosi altri come ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022)Gu, è finita neldeia causa di commenti sui social media tra Instagram e l’uso della Vpn. Queste sono le reti virtuali private che aiutano a evitare la censuradel Great Firewall. La 18enne americana di nascita ma in gara allediper la Cina, era candidata a essere la regina dei Giochi invernali con tre ori grazie al freestyle, di cui il primo già conquistato nella specialità big air. L’intero Paese sembra essere stata sedotto tanto che si contano più di una ventina di sponsor di peso disposti a offrire contratti milionari pur di averla come testimonial. Mentre continua dalla capitalea essere molto attiva sui social media come Instagram, oscurato in Cina insieme a numerosi altri come ...

