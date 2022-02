Napoli, Koulibaly distratto: «Ha ancora i coriandoli tra i capelli…» (Di domenica 13 febbraio 2022) In Napoli-Inter, Koulibaly ha fatto il suo rientro dopo il trionfo in Coppa d’Africa. Ma la prestazione ha avuto delle sbavature Napoli-Inter è stata anche la partita che ha visto il ritorno in campo di Kalidou Koulibaly, rientrato dalla trionfante Coppa d’Africa con il Senegal. La prestazione dei gigante ha avuto però alti e bassi, tra solide chiusure e qualche sbavatura di troppo. Per La Gazzetta dello Sport il voto è 6. IL GIUDIZIO – «Due chiusure esaltanti, specie su Dumfries. Ma anche tre brutte palle perse e l’incertezza sul gol. Ha ancora i coriandoli della festa per la Coppa d’Africa vinta nei capelli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) In-Inter,ha fatto il suo rientro dopo il trionfo in Coppa d’Africa. Ma la prestazione ha avuto delle sbavature-Inter è stata anche la partita che ha visto il ritorno in campo di Kalidou, rientrato dalla trionfante Coppa d’Africa con il Senegal. La prestazione dei gigante ha avuto però alti e bassi, tra solide chiusure e qualche sbavatura di troppo. Per La Gazzetta dello Sport il voto è 6. IL GIUDIZIO – «Due chiusure esaltanti, specie su Dumfries. Ma anche tre brutte palle perse e l’incertezza sul gol. Hadella festa per la Coppa d’Africa vinta nei capelli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

annatrieste : #Koulibaly che torna a Napoli e trova a attenderlo tantissimi senegalesi napoletani è esattamente il mondo in cui v… - calciomercatoit : ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa de… - CalcioNews24 : Prestazione tra alti e bassi per #Koulibaly - NapoliBrasile : RT @napolista: Napoli-Inter 1-1, pagelle / Non è stata una figata, il Napoli ha avuto paura Koulibaly è tornato, dà l’impressione che usi… - Daniele91Nap : @erosazzurro A me va benissimo tutto però mi piace dire le cose vere Il Napoli non può ambire allo scudetto, ci spe… -