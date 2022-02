Napoli Inter | Inzaghi schiva le imboscate di Spalletti e può respirare

(Di domenica 13 febbraio 2022) Finisce in pareggio l’attesa sfida di verticeche sorride certamente più ai nerazzurri che ai partenopei. Il Milan avrà ora però l’opportunità di balzare in vetta alla classificapasserà forse alla storia di questa Serie A come la grande occasione sprecata per gli azzurri. Soprattutto se analizziamo l’ottimo primo tempo giocato da Insigne e compagni, i quali devono rimpiangere di non aver allargato il divario dopo il gol lampo del capitano. Perché l’impostazione tattica diha funzionato più che bene per quarantacinque minuti: squadra pericolosa ed equilibrata, sulle fondamenta di un Koulibaly rientrato in condizioni psicofisiche strepitose dalla vincente Coppa d’Africa. Ma un pizzico di sfortuna, qualche imprecisione e (successivamente) una paratona di ...

I partenopei giocano meglio per tutto il primo tempo e trovano il gol su rigore con Lorenzo Insigne grazie al Var. Nella ripresa pareggio lampo di Edin Dzeko , poi le due squadre si annullano: finisce ...Il match in chiave tricolore si gioca domani tra, divise in classifica da un solo punto, in favore dei nerazzurri (che hanno anche una partita in meno). Un match annunciato da un ...Angoli: 4-2 per il Napoli. Recupero: 2’ e 5’. Spettatori: 30 mila. di Mattia Todisco L’obiettivo, più che vincere, era probabilmente non perdere. L’Inter lo centra, contro il Napoli diretta ...in onore del santo di febbraio - l’attacco dell’appunto che racconta con un po’ di rammarico Napoli-Inter 1-1 al Maradona senza Curve. E non c’entrano le misure. Per capire quel rammarico, bisogna ...