Muore d'infarto dopo dose booster di vaccino, disposto esame autoptico (Di domenica 13 febbraio 2022) Chieti - Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Lanciano ad accertare le cause del decesso dell'imprenditore Italo Di Nenno, 60 anni, di Lanciano, morto per infarto ieri sera mentre si trovava in ufficio: l'uomo in mattinata aveva fatto la dose booster del vaccino anti Covid presso l'hub del Pala Masciangelo. A sollecitare l'intervento della magistratura sono stati i famigliari dell'uomo chiedendo di verificare la correlazione o meno della morte con la somministrazione del vaccino. Ai carabinieri di Lanciano, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, i famigliari hanno riferito che l'uomo stava bene e non soffriva di particolari gravi patologie. È stata la moglie a trovarlo privo di vita dopo che il marito ritardava a salire in casa per la cena: l'uomo si trovava all'interno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Chieti - Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Lanciano ad accertare le cause del decesso dell'imprenditore Italo Di Nenno, 60 anni, di Lanciano, morto perieri sera mentre si trovava in ufficio: l'uomo in mattinata aveva fatto ladelanti Covid presso l'hub del Pala Masciangelo. A sollecitare l'intervento della magistratura sono stati i famigliari dell'uomo chiedendo di verificare la correlazione o meno della morte con la somministrazione del. Ai carabinieri di Lanciano, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, i famigliari hanno riferito che l'uomo stava bene e non soffriva di particolari gravi patologie. È stata la moglie a trovarlo privo di vitache il marito ritardava a salire in casa per la cena: l'uomo si trovava all'interno ...

