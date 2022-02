Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez: 'Contento dei test di Mandalika, Honda più adatta al mio stile di guida' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Le sensazioni di Marquez dopo i test in Indonesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : LCR Honda, Alex Marquez: test di cultura generale sull'Indonesia. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #MotoGP, test #Mandalika: il più veloce della terza giornata è #Espargaro su #Honda - giannelio : Vinales: 'Aprilia competitiva nei test, ottimo passo'. Espargaró: 'Segnali importanti' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test

2022: Pol Espargaro (Honda) VEDI ANCHEMandalika 2022, day - 2: sorpresa Marini, primo davanti a MarquezMandalika 2022, day - 1: questione di famiglia tra i fratelli Espargaro ...L'ultima uscita dellaneipre - stagionali di Mandalika ha evidenziato buoni riscontri per i due piloti del team Mooney VR46 , specialmente per quanto concerne Luca Marini : al termine del terzo e conclusivo ...Roma, 13 feb. - Concluso il terzo e ultimo giorno di test per i piloti MotoGP sul circuito indonesiano di Mandalika. Il più veloce è stato lo spagnolo Pol Espargaró su Honda in 1'31"060 davanti al ...I test di Mandalika (Indonesia) sono andati in archivio per la classe MotoGP ed è tempo di primi bilanci. In casa Suzuki, in realtà, non si è potuto completare il lavoro previsto per via dei problemi ...