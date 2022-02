Maignan nella storia grazie ad un assist: vi ricordate l’ultima volta? (Di domenica 13 febbraio 2022) La Milano rossonera sempre più “rapita” dal suo nuovo portiere francese Mike Maignan: nella partita contro la Sampdoria si è reso ancora una volta protagonista, ma stavolta non per le sue parate. Maignan Milan assistIl gol del vantaggio firmato da Rafael Leao è arrivato proprio grazie ad un lancio di 65 metri ad opera del portiere rossonero che ha permesso all’attaccante portoghese di presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. L’ultimo assist di un portiere risale esattamente a 22 anni fa, quando, nel 2006, fu proprio Nelson Dida a realizzarlo. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) La Milano rossonera sempre più “rapita” dal suo nuovo portiere francese Mikepartita contro la Sampdoria si è reso ancora unaprotagonista, ma stanon per le sue parate.MilanIl gol del vantaggio firmato da Rafael Leao è arrivato proprioad un lancio di 65 metri ad opera del portiere rossonero che ha permesso all’attaccante portoghese di presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. L’ultimodi un portiere risale esattamente a 22 anni fa, quando, nel 2006, fu proprio Nelson Dida a realizzarlo.

