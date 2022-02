“Lo scudetto lo vinceranno loro…” | Inter | l’annuncio spiazza il club

(Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? La corsa al titolo è senza dubbio aperta e l'attende ancora il Milan in classifica: questa affermazione però scavalca ile l'resta per il momento in testa alla classifica di Serie A, con 54 punti e la ripresa del gioco contro il Bologna. Segue il Napoli con 53 punti, seguito dal Milan con 52 punti. I rossoneri affronteranno la Sampdoria alle 12:30 di oggi e proveranno il sorpasso. Il discorso microfonico di Alessandro Costacurta a Sky Sport ha però sostituito i nerazzurri. Nonostante sia un ex difensore del Milan, ma prima di tutto una bandiera del mondo rossonero, Costacurta non ha troppi dubbi su chi vincerà lodi quest'anno, secondo lui, alla fine vincerà l'a prescindere che cosa. Le sue parole sono arrivate ieri sera dopo il pareggio della squadra di ...

Lolo vincerà l'Inter. Ma in Coppa Italia Inter, Juve e Milan possono vincere tutte e tre' Ravanelli: 'Lolo vince il Milan perchè da qui alla fine non perde più una partita. Fa ...... i rossoneri cercano una vittoria per riaprire la lotta. La vittoria dei nerazzurri è data ... Il 93% dei tifosi è convinto che i partenopeiil match. I risultati esatti confermano le ...Non per il sorpasso mancato, ma perché sa che non si vince lo scudetto con l'arrendevolezza mostrata dagli azzurri nella ripresa. Neanche se, dopo il rientro degli atleti africani, disponi della ...Il pari contro i nerazzurri è un risultato buono che fa morale, il sogno scudetto continua e ci crediamo. Peccato aver subito la rete di Dzeko, senza avremmo vinto certamente, l’importante è ...