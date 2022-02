Libri, sicurezza reale e percepita: da Pignataro e Giannetta focus sulla Campania (Di domenica 13 febbraio 2022) “La sicurezza urbana in Regione Campania tra sicurezza reale e sicurezza percepita”: è questo il titolo della pubblicazione scientifica (Editrice APES) realizzata a seguito di una ricerca effettuata dal dott. Salvatore Pignataro, coordinatore della ricerca, Specialista in Criminologia Investigativa, sicurezza e Digital Forensics e dal dott. Domenico Giannetta, ricercatore, Comandante della Polizia Municipale di Atripalda e Specialista in sicurezza Urbana, per conto dell’istituto di Studi Politici San Pio V di Roma e l’Osservatorio della Legalità. La prefazione del volume è a cura del professore Giuseppe Acocella Rettore dell’Università Giustino Fortunato che scrive: “Il lavoro di sistemazione e ricerca intorno al tema ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) “Laurbana in Regionetra”: è questo il titolo della pubblicazione scientifica (Editrice APES) realizzata a seguito di una ricerca effettuata dal dott. Salvatore, coordinatore della ricerca, Specialista in Criminologia Investigativa,e Digital Forensics e dal dott. Domenico, ricercatore, Comandante della Polizia Municipale di Atripalda e Specialista inUrbana, per conto dell’istituto di Studi Politici San Pio V di Roma e l’Osservatorio della Legalità. La prefazione del volume è a cura del professore Giuseppe Acocella Rettore dell’Università Giustino Fortunato che scrive: “Il lavoro di sistemazione e ricerca intorno al tema ...

