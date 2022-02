Leonardo Pieraccioni | primi scatti social con la fidanzata | chi è lei e quanti anni di differenza hanno

Advertising

UnioneSarda : #Gossip - Segreto svelato, ecco la nuova fidanzata di Leonardo #Pieraccioni - infoitcultura : ''Tali e Quali'', la finalissima e due giudici speciali: Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani - angeliquepoison : #TalieQualiShow 2022, finale/ Diretta e vincitore: Leonardo Pieraccioni giudice -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

Per l'ultima puntata ci sono stati due giudici speciali: l'attore e registae l'attore Ubaldo Pantani che vestirà i panni del maestro Giovanni Allevi. Affiancheranno la giuria ...Oltre a loro ieri sera sedevano nel banco della giuriae Ubaldo Pantani . Chi sono i cantanti della finalissima Tali e Quali 2022? Questi i cinque cantanti in gara: Igor Minerva ,...In studio, per l’occasione, era presente anche Leonardo Pieraccioni. Entrato vestito da Cristiano Malgioglio, con tanto di ali, Pieraccioni si è aggiunto alla giuria, insieme a Ubaldo Pantani, ...convincendo la giuria normalmente composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, per l'occasione arricchita da Leonardo Pieraccioni e l’attore Ubaldo Pantani nei panni del ...