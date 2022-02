Le pagelle di Atalanta-Juventus 1-1 | Danilo la pareggia nel finale

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Riportiamo ledi, secondo big match della 25a giornata di Serie A. Se Napoli-Inter di ieri era uno spareggio per lo Scudetto, quella andata in scena questa sera invece, era una sfida fondamentale per entrambe in vista del quarto posto. Il match non ha assolutamente deluso le attese, ed è terminato con un pareggio giusto per 1-1. L’incontro è stato molto equilibrato e ricco di capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Dopo i primi 45? terminati a reti bianche, nella ripresa Malinovskyi, entrato al posto di un deludente Muriel, ha portato la Dea in vantaggio con una rete straordinaria sugli sviluppi di punizione. Nei minuti di recupero però, a rovinare la festa ai bergamaschi ci ha pensatocon un colpo di testa imparabile su un preciso calcio d’angolo di Dybala. Le ...