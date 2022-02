Italia travolta 33-0 dall' Inghilterra nella seconda partita del Sei Nazioni

(Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - L'di rugby ha perso 33-0 contro l'del Sei, disputata all'Olimpico di Roma. Per gli azzurri è lasconfitta dopo il ko per 37-10 contro la Francia. Gli inglesi sono andati in meta cinque volte con con Smith al nono, George al 19mo e al 39mo, Daly al 44mo e Sinckler al 73mo. Tra due settimane, il 27 febbraio, l'tornerà in campo a Dublino contro l'Irlanda.

Tra due settimane, il 27 febbraio, l'tornerà in campo a Dublino contro l'Irlanda.Il Sei Nazioni torna all'Olimpico di Roma ma la spinta del pubblico non basta all'per compiere l'impresa contro l'Inghilterra, che riscatta la sconfitta dell'esordio contro la Scozia e si ...A Roma l’Inghilterra travolge 33-0 l’Italia nel match che ha completato la seconda giornata del Sei Nazioni. Un successo mai messo in discussione, frutto di un dominio totale della squadra di Eddie ...L'Italia perde Negri per infortunio, ma reagisce e attacca con orgoglio ma senza trovare spazio all'interno dell'attentissima difesa inglese. Il ritmo cala negli ultimi minuti, c'è spazio per ...