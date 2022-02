I Maneskin al concerto di Miley Cyrus: lei ricondivide le loro storie (Di domenica 13 febbraio 2022) I Maneskin al concerto di Miley Cyrus È ormai un anno che il fenomeno Maneskin è esploso. Come sappiamo la band romana dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato l’intero pianeta, scalando le classifiche non solo europee, ma anche americane. Nel giro di pochissime settimane per il gruppo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 13 febbraio 2022) IaldiÈ ormai un anno che il fenomenoè esploso. Come sappiamo la band romana dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato l’intero pianeta, scalando le classifiche non solo europee, ma anche americane. Nel giro di pochissime settimane per il gruppo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ptrckpccnn : i Maneskin al concerto di Miley Cyrus che cantano Jolene >>> - Jvsthold0n : Vorrei prendere i biglietti per shawn, blanco, maneskin e cremonini solo per poter vedere le mie amiche al concerto… - mcgiftz : RT @jjustaggirl: ma perché nessunx sta parlando dei Maneskin al concerto di Miley Cyrus per il Super Bowl Music Festival? - jjustaggirl : ma perché nessunx sta parlando dei Maneskin al concerto di Miley Cyrus per il Super Bowl Music Festival? - Giuls0805 : RT @avesvaleeh: Io mi sveglio e trovo i video dei Maneskin che cantano al concerto di Miley Cyrus al #SuperBowlMusicFest ; ora aspetto una… -