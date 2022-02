“Gli rompiamo le ossa”: sventato dal Ros un attentato mafioso contro Mario Baccini (Di domenica 13 febbraio 2022) Minacce a Baccini, da padre e figlio mafiosi, per risolvere un contenzioso da 16 milioni di euro; dietro, la vicenda di una nobildonna romana che aveva un conto in sospeso con una filiale bancaria e l’impossibilità di ottenere scorciatoie illegali. Oggetto di tali “attenzioni” – secondo quanto riporta Il Corriere della Sera (leggi qui) – era appunto Mario Baccini, che evidentemente risultava essere un problema per le richieste criminali. Protagonisti delle minacce Giuseppe Guttadauro, 73 anni, e il figlio maggiore. I due, secondo le ricostruzioni dei Ros, erano pronti ad eliminare ogni ostacolo, compreso l’ex ministro Mario Baccini. Con Guttadauro senior determinato: “Se poi a Baccini gli si devono rompere le corna per davvero, gliele rompiamo”. Minacce non arrivate a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022) Minacce a, da padre e figlio mafiosi, per risolvere un contenzioso da 16 milioni di euro; dietro, la vicenda di una nobildonna romana che aveva un conto in sospeso con una filiale bancaria e l’impossibilità di ottenere scorciatoie illegali. Oggetto di tali “attenzioni” – secondo quanto riporta Il Corriere della Sera (leggi qui) – era appunto, che evidentemente risultava essere un problema per le richieste criminali. Protagonisti delle minacce Giuseppe Guttadauro, 73 anni, e il figlio maggiore. I due, secondo le ricostruzioni dei Ros, erano pronti ad eliminare ogni ostacolo, compreso l’ex ministro. Con Guttadauro senior determinato: “Se poi agli si devono rompere le corna per davvero, gliele”. Minacce non arrivate a ...

