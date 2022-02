Giù le barbe finte Bisogna superare gli stereotipi da 007

Leggi su formiche

(Di domenica 13 febbraio 2022) Spioni, 007,. Basta davvero poco per far saltare fuori il lato opaco del repertorio giornalistico che accompagna ancora oggi nell’immaginario le storie dell’intelligence. È paradigmatico in questo senso il caso della possibile candidatura al Quirinale dell’ambasciatore Elisabetta Belloni, direttore generale del Dis, che, al di là di considerazioni più alte di natura politica, è diventata pretesto per alcuni media di un ritorno al “pensiero antico” intorno al tema della sicurezza nazionale. E qui si colloca uno snodo a dir poco centrale, perché la percezione collettiva legata al tema dell’intelligence e della minaccia è di fatto ancora legata a modelli obsoleti. La missione intelligence si muove a tutto campo: basta andare al sito ufficiale del comparto, subito sotto il logo (un volo, disegnato da Massimiliano Fuksas) per trovarne richiamato ...