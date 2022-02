Giorgi-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Camila Giorgi affronterà Petra Kvitova al primo turno del Wta 500 di Dubai 2022, torneo sul cemento asiatico. L’azzurra, dopo buone prestazioni agli Australian Open, è stata fermata da Alexandrova all’esordio a San Pietroburgo ma è determinata a ripartire. L’avversaria non è delle più agevoli in quanto Kvitova può vantare una notevole esperienza. Tuttavia di recente non sta esprimendo il suo miglior tennis e Camila dovrà provare ad approfittarne. La sfida in questione andrà in scena lunedì 14 febbraio, come quarto incontro a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva dell’evento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale di Supertennis, così come mediante la piattaforma ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Camilaaffronterà Petraal primo turno del Wta 500 di, torneo sul cemento asiatico. L’azzurra, dopo buone prestazioni agli Australian Open, è stata fermata da Alexandrova all’esordio a San Pietroburgo ma è determinata a ripartire. L’avversaria non è delle più agevoli in quantopuò vantare una notevole esperienza. Tuttavia di recente non sta esprimendo il suo miglior tennis e Camila dovrà provare ad approfittarne. La sfida in questione andrà in scena lunedì 14 febbraio, come quarto incontro a partire dalle ore 11.00. Latelevisiva dell’evento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale di Supertennis, così come mediante la piattaforma ...

