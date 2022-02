Formazioni ufficiali Empoli Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022.: Vicario, Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi, Bandinelli, Asllani, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli: Cragno, Goldaniga, Obert, Lovato, Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis, Joao Pedro, Pereiro. All.Mazzarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hellas Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipó; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Udinese (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, ...

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Udinese, match valido per la 25esima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo l'ottimo mese di Gennaio, i padroni di casa sono caduti sul campo della Juventus ...