Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Vlahovic a botta sicura, rasoiata di Rabiot fuori di poco (Di domenica 13 febbraio 2022) Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 febbraio 2022) Al Gewiss Stadium di Bergamosi giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre...

Advertising

infoitsport : Atalanta Juventus, il risultato in diretta live della partita di Serie A - bluefab7 : Colleghiamoci in diretta con la difesa dell'Atalanta #AtalantaJuve - zazoomblog : Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Squadre negli spogliatoi a Bergamo regna lequilibrio - #Diretta #Atalanta-Juventus… - webecodibergamo : Atalanta-Juventus primo tempo 0-0. Nerazzurri in crescendo, Boga super!- Diretta - zazoomblog : Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Uscita a vuoto di ?Szczesny Bonucci salva sul tiro di Muriel - #Diretta #Atalanta-Ju… -