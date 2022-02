Curling, tutti pazzi per Stefania Costantini: “Mi hanno già invitata a un reality” (Di domenica 13 febbraio 2022) È scoppiata la Curling mania in Italia. Il trionfo clamoroso di Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino continua a far parlare. I due azzurri hanno fatto davvero qualcosa di storico, e ora meritano assolutamente tutta questa fama. “Avevo intuito che la nostra impresa avesse scatenato entusiasmi, non credevo a tal punto”, commenta Stefania Costantini (Fonte: La Gazzetta dello Sport). L’azzurra ammette di aver ricevuto un sacco di richieste: “Per rispondere attenderò però il ritorno di Amos (Mosaner, ndr), rimasto a Pechino per il torneo maschile: abbiamo vinto in due, faremo tutto in due”. L’intesa tra Stefania e Amos ha fatto impazzire l’Italia intera: “Ci compensiamo: io ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) È scoppiata lamania in Italia. Il trionfo clamoroso die Amos Mosaner nel doppio misto dialle Olimpiadi Invernali di Pechino continua a far parlare. I due azzurrifatto davvero qualcosa di storico, e ora meritano assolutamente tutta questa fama. “Avevo intuito che la nostra impresa avesse scatenato entusiasmi, non credevo a tal punto”, commenta(Fonte: La Gazzetta dello Sport). L’azzurra ammette di aver ricevuto un sacco di richieste: “Per rispondere attenderò però il ritorno di Amos (Mosaner, ndr), rimasto a Pechino per il torneo maschile: abbiamo vinto in due, faremo tutto in due”. L’intesa trae Amos ha fatto imre l’Italia intera: “Ci compensiamo: io ...

Advertising

Eurosport_IT : Non tutti gli eroi indossano un mantello...ma i nostri hanno le medaglie d'oro! ?????????? #HomeOfTheOlympics |… - Coninews : Tutti in festa per il #curling azzurro! ???????? #ItaliaTeam #Beijing2022 @fisg_it - Eurosport_IT : 'SONO CINQUEEEEEEE'! ?????????? Dario Puppo, commentatore di Eurosport, si esalta sui 5 punti tutti insieme trasformati… - valmont_69 : RT @Zziagenio78: Cioè noi italiani siam campioni di tutti gli sport del mondo, con le mani, con i piedi e con il curling ciao ciao #Curling - Gaetano39432103 : @quinonsischerza Adesso tutti in fissa col #Curling ??????? -