Covid, via libera alle visite ai parenti a partire dal 10 marzo: ecco cosa sapere (Di domenica 13 febbraio 2022) Via libera alle visite ai propri cari in ospedale. Con l'arrivo della primavera il sapore di alcune restrizioni inizia a farsi più dolce. Infatti, dopo l'eliminazione dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto a partire dallo scorso 11 febbraio ecco che altri nodi vengono al pettine. Uno di questi, riguarda proprio la possibilità di andare a trovare i propri cari che si trovano all'inteno di strutture ospedaliere. Leggi anche: Zona blu Covid: cos'è, come funziona e quando entra in vigore: tutte le novità Via libera alle visite ai parenti in ospedale, l'emendamento Approvato in commissione affari sociali del Senato lo scorso 10 febbraio, l'emendamento se otterrà il via libera anche dalla Camera ...

