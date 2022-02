Covid | Speranza “Abbiamo piegato la curva grazie ai vaccini”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulla pandemiaancora bisogno di cautela, siamo ancora in fase pandemica, non ne siamo usciti, certo va molto meglio. Omicron ha provocato un'ondata di contagi senza precedenti, ma i casi non si sono trasformati in ospedalizzazioni come primaalla campagna vaccinale. Stiamo piegando lasostanzialmente senza aver dovuto far pagare alle persone un prezzo di chiusure come in altre stagioni. Lo scudo è stato il vaccino”. Così Roberto, ministro della Salute, a “Mezz'ora in più” su Rai3. “Bello il segnale di aver tolto la mascherina all'esterno, ma va sempre tenuta con sè in caso di assembramenti o luoghi chiusi. E' stato il nostro strumento difensore in questi mesi e lo sarà ancora, appena c'è un momento di rischio bisogna indossarla. Stiamo meglio di alcune settimane fa, ...