Cordoglio per la morte improvvisa di Rita Bigi (Di domenica 13 febbraio 2022) Profondo Cordoglio a Castelnuovo Magra per la scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Profondoa Castelnuovo Magra per la scomparsa di, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è ...

Advertising

Nazione_Sarzana : Cordoglio per la morte improvvisa di Rita Bigi - il_Monferrato : Grande cordoglio a Casale e in Monferrato per la scomparsa di Mauro Coppo - Reggina_1914 : Reggina 1914 si stringe al dolore di Gaetano Musarella per la prematura scomparsa della moglie Anna ?? Il cordogli… - AndreaIncorona8 : @CaritasItaliana @caritas_milano Mi unisco al Cordoglio per la prematura scomparsa di Tommaso??.Condoglianze alla Fa… - pietrogiliberti : RT @valecorrado86: Sono addolorata per la perdita di un mio piccolo concittadino: il bambino di 10 anni di #Pomezia ricoverato per #Covid a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cordoglio per Cordoglio per la morte improvvisa di Rita Bigi Profondo cordoglio a Castelnuovo Magra per la scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è stata ...

Perugia - Elena Giorgelli, 41enne trovata morta in casa dal padre La giovane donna soffriva di una patologia congenita che può aver provocato il decesso. Il cordoglio della Città e lo striscione in Curva Nord, al Renato Curi, dei tifosi del Grifone PERUGIA -...per le ...

Covid nel Lazio: "Prosegue calo ricoveri". Cordoglio per morte di un bimbo - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia h24 notizie Cordoglio a Galtellì per la scomparsa di un amico, il carabiniere Isidoro Ho grande difficoltà, non lo nascondo, a esprimere il mio grande sentimento e cordoglio verso Isi, mi legava una grande amicizia. Un giovane di grandi valori, di profonda fede, ha pregato fino alla ...

Cordoglio per la morte improvvisa di Rita Bigi Profondo cordoglio a Castelnuovo Magra per la scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è ...

Profondoa Castelnuovo Magrala scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è stata ...La giovane donna soffriva di una patologia congenita che può aver provocato il decesso. Ildella Città e lo striscione in Curva Nord, al Renato Curi, dei tifosi del Grifone PERUGIA -...le ...Ho grande difficoltà, non lo nascondo, a esprimere il mio grande sentimento e cordoglio verso Isi, mi legava una grande amicizia. Un giovane di grandi valori, di profonda fede, ha pregato fino alla ...Profondo cordoglio a Castelnuovo Magra per la scomparsa di Rita Bigi, stroncata a 69 anni da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i primi soccorsi prestati dal marito e le terapie cui è ...