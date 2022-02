Colere | due escursionisti infortunati ad alta quota | in azione il soccorso alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 febbraio 2022). Due interventi quasi in contemporanea, domenica 13 febbraio, alle 11.30 circa, per la VI DelegOrobica dellombardo. La prima riguardava una persona infortunata sul Pizzo Camino, nel territorio del comune di Azzone; l’intervento è stato compiuto dall’elidi Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dall’elibase di Caiolo, in provincia di Sondrio, che ha sempre a bordo il tecnico Cnsas di eli. Pochi minuti dopo, lungo il sentiero n. 403 che conduce al rifugio Albani, una giovane escursionista si è fatta male a una caviglia e non era più in grado di proseguire. La squadra, composta dai tecnici della Stdi Schilpario e del Centro operativo di Clusone, è salita con la seggiovia, messa a disposizione dai ...