Classifica Marcatori Serie A 2021-2022 | 25^ giornata

Advertising

sscnapoli : ?? Con 1??1??6?? gol, @Lor_Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori m… - OptaPaolo : 11 - Con 11 gol segnati in questo campionato, Tammy Abraham ha agganciato David Platt (11 nel 1991/92) al 3° posto… - l_honestly : RT @sscnapoli: ?? Con 1??1??6?? gol, @Lor_Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori… - Fix_55 : RT @sscnapoli: ?? Con 1??1??6?? gol, @Lor_Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori… - JohnLoBello3 : RT @sscnapoli: ?? Con 1??1??6?? gol, @Lor_Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori

Parziali edai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 12 e lunedì 14 febbraio: i risultati, lae idelle ......match del Via del Mare con un pareggio che permette ai salentini di restare in cima alla... VAR e AVAR: Nasca e Rocca: 13 aut. Calabresi, 40'StrefezzaBERGAMO - L'Atalanta accarezza la vittoria contro la Juventus per l'ultimo quarto d'ora di gara, prima di venire bruscamente svegliata nei minuti conclusivi dai bianconeri. A sbloccare il risultato è ...Di seguito tutti i risultati della 25a giornata della Serie A 2021/2022 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma ...