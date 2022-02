C’è Posta per Te vs Tali e Quali: ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Maria De Filippi e Carlo Conti. Tutti i numeri (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo due sabati di “sfida” in stand-by, dovuti prima all’elezione del presidente della Repubblica poi a Sanremo, il 12 febbraio Maria De Filippi e Carlo Conti sono tornati a darsi filo da torcere sul piano degli ascolti. La finale di Tali e Quali, che ha visto trionfare Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero, ha raccolto davanti allo schermo 3 milioni e 594mila telespettatori con il 18,1% di share. Ma è stata la regina del sabato sera, con C’è Posta per Te a trionfare: il programma di De Filippi, in onda dalle 21,30 alle 24,50, ha raccolto 5.343.000 di telespettatori, con uno share del 29,9%. Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2, F.B.I. International ha interessato poco più di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo due sabati di “” in stand-by, dovuti prima all’elezione del presidente della Repubblica poi a Sanremo, il 12 febbraioDesono tornati a darsi filo da torcere sul piano. La finale di, che ha visto trionfare Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero, ha raccolto davanti allo schermo 3 milioni e 594mila telespettatori con il 18,1% di share. Ma è stata la regina del sabato sera, con C’èper Te a trionfare: il programma di De, in onda dalle 21,30 alle 24,50, ha raccolto 5.343.000 di telespettatori, con uno share del 29,9%. Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2, F.B.I. International ha interessato poco più di un ...

