Casagiove | impianto di compostaggio | falsità e verità

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Al fine di intercettare i fondi messi a disposizione dal PNRR, per migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, il comune si appresta a presentare due progetti per la realizzazione di un’isola ecologica e di un piccolodidi comunità. L’Amministrazione risponde a chi ha messo in circolo notizie false allarmando i cittadini su inesistenti pericoli per la collettività. “Una scomposta campagna, largamente poggiata su confusioni, equivoci ed incompetenze, orchestrata da una parte dell’opposizione sta tentando di creare allarme tra i cittadini e puntando, con metodo divenuto normale, a screditare la figura del Sindaco e l’azione costruttiva di questa Amministrazione Comunale. Allora è necessario, per rispetto dei cittadini, fare chiarezza: È falso ...

