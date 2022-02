Calcio | Serie A | Sassuolo-Roma 2-2**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) -pareggiano per 2-2 in un match della 25/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio giallorosso al 46' del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Abraham replicano un autogol di Smalling al 47' e Traoré al 73'. Dal 78' neroverdi in dieci per l'espulsione di Ferrari per doppia ammonizione e la squadra di Mourinho ne approfitta trovando il pari con Cristante al 94'. In classifica i capitolini sono settimi con 40 punti, mentre gli emiliani sono dodicesimi a quota 30.