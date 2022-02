Calcio: Serie A, Empoli-Cagliari 1-1 (Di domenica 13 febbraio 2022) Empoli, 13 feb. - (Adnkronos) - Empoli e Cagliari pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38' del primo tempo risponde Pavoletti al 39' della ripresa. In classica l'Empoli è undicesimo con 31 punti, mentre i sardi sono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022), 13 feb. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata diA disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38' del primo tempo risponde Pavoletti al 39' della ripresa. In classica l'è undicesimo con 31 punti, mentre i sardi sono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia.

