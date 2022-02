“Bonus edilizi, opportunità per i cittadini. Le frodi? Servono più controlli preventivi” (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. Parole durissime per super Bonus edilizi da parte del premier Mario Draghi e del ministro Daniele Franco. Una truffa “tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”. E attaccano chi li ha creati con “pochissimi controlli”. I superBonus verranno presto modificati attraverso un emendamento che sarà presentato alle Camere. Franco, 4 miliardi di frodi cessioni, incassati 1,5 mld Il ministro dell’Economia, Daniele Franco spiega: “Le cessioni di Bonus edilizie intercettate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza come sospette ammontano a oltre 4 miliardi, di questi 2,3 miliardi sono già stati oggetto di sequestro e una quota significativa è già stata incassata, parliamo di una cifra attorno al miliardo e mezzo”. “Al 31 dicembre scorso le cessioni ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. Parole durissime per superda parte del premier Mario Draghi e del ministro Daniele Franco. Una truffa “tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”. E attaccano chi li ha creati con “pochissimi”. I superverranno presto modificati attraverso un emendamento che sarà presentato alle Camere. Franco, 4 miliardi dicessioni, incassati 1,5 mld Il ministro dell’Economia, Daniele Franco spiega: “Le cessioni die intercettate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza come sospette ammontano a oltre 4 miliardi, di questi 2,3 miliardi sono già stati oggetto di sequestro e una quota significativa è già stata incassata, parliamo di una cifra attorno al miliardo e mezzo”. “Al 31 dicembre scorso le cessioni ...

