Blanco e Mahmood "anziché cantare si toccano e...". Vittorio Sgarbi, bomba sui vincitori di Sanremo (Di domenica 13 febbraio 2022) Ospite di Serena Autieri, a Dedicato, su Rai uno, Vittorio Sgarbi ha criticato i cantanti che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Per esempio, rispetto ai vincitori, pur riconoscendo la bravura di Blanco e Mahmood il critico d'arte, guardando una clip della loro esibizione sul palco dell'Ariston, ha citato L'urlo di Munch. E ha osservato: "Questi due che cercano di baciarsi vanamente. Non capisco perché due che vanno a cantare devono stringersi, toccarsi... canta e basta". E ancora: a Vittorio Sgarbi non è piaciuta affatto "tutta questa gente nuda". E "quello che ha vinto", conclude riferendosi a Blanco, "che mi pare sia eterosessuale, era vestito di pizzo, forse perché voleva ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Ospite di Serena Autieri, a Dedicato, su Rai uno,ha criticato i cantanti che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di. Per esempio, rispetto ai, pur riconoscendo la bravura diil critico d'arte, guardando una clip della loro esibizione sul palco dell'Ariston, ha citato L'urlo di Munch. E ha osservato: "Questi due che cercano di baciarsi vanamente. Non capisco perché due che vanno adevono stringersi, toccarsi... canta e basta". E ancora: anon è piaciuta affatto "tutta questa gente nuda". E "quello che ha vinto", conclude riferendosi a, "che mi pare sia eterosessuale, era vestito di pizzo, forse perché voleva ...

