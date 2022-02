Beffa Gratta e Vinci | in questo caso non puoi riscuotere la vincita

(Di domenica 13 febbraio 2022), attenti alla brutta sorpresa: innon sarà consegnato nessun premio nonostante un biglietto vincente Vincere al, in fondo, è un po’ il sogno di tutti. Che male c’è nel sognare in una vita migliore, in una giocata di pochi euro che magari potrebbe comportarti un patrimonio che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beffa Gratta

Consumatore.com

, sotto la rabbia, la delusione, ladi una vittoria accarezzata e sfumata per via dei due gol annullati a Gabrielloni nel finale della gara con il Crotone, qualcosa di buono è rimasto. Una ...e vinci, il premio è sensazionale: pochi secondi e la vita lo travolge Il premio rifiutato ... Una bellache lo stesso Angelo Buono ha voluto render nota, proprio affinché altri non ...Gratta gratta, sotto la rabbia, la delusione, la beffa di una vittoria accarezzata e sfumata per via dei due gol annullati a Gabrielloni nel finale della gara con il Crotone, qualcosa di buono è rimas ...Digitale terrestre, problemi Rai e come risolverli. Per sopperire alla mancanza di segnale, la Rai ha pensato ad una soluzione per i suoi abbonati. Ecco di cosa si tratta. Il passaggio graduale alla n ...