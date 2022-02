Barcellona, Xavi recupera un difensore: ci sarà contro il Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Archiviato il match di campionato contro l’Inter, il Napoli dovrà mettersi subito a lavoro per preparare un’altra sfida molto delicata: giovedì, al Camp Nou, andrà in scena Barcellona-Napoli, gara valida per gli spareggi di Europa League. Eric Garcia Intanto, in casa Barcellona arrivano buone notizie in vista del doppio confronto con gli azzurri: Xavi ha recuperato il difensore spagnolo Eric Garcia. L’ex Manchester City riportò un infortunio alla coscia nel match contro il Granada dello scorso 9 gennaio. I tempi di recupero erano stimati intorno alle cinque settimane, ma il giocatore è riuscito a tornare prima ed è stato già convocato per il derby contro l’Espanyol di questa sera. ????? ????#EspanyolBarça ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Archiviato il match di campionatol’Inter, ildovrà mettersi subito a lavoro per preparare un’altra sfida molto delicata: giovedì, al Camp Nou, andrà in scena, gara valida per gli spareggi di Europa League. Eric Garcia Intanto, in casaarrivano buone notizie in vista del doppio confronto con gli azzurri:hato ilspagnolo Eric Garcia. L’ex Manchester City riportò un infortunio alla coscia nel matchil Granada dello scorso 9 gennaio. I tempi di recupero erano stimati intorno alle cinque settimane, ma il giocatore è riuscito a tornare prima ed è stato già convocato per il derbyl’Espanyol di questa sera. ????? ????#EspanyolBarça ...

