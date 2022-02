Advertising

sportli26181512 : Barcellona, principio di accordo con un difensore del Chelsea: Cesar Azpilicueta, in scadenza con il Chelsea a fine… - sportli26181512 : Barcellona, c'è un pre-accordo con un giocatore del Chelsea: Cesar Azpilicueta avrebbe già un principio d'accordo c… - CicognaCMercato : ?????? CLAMOROSO! Dopo un principio di accordo verbale, il #Barcellona si ritira dalla corsa per #Kessie. ? Le richie… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona principio

Commenta per primo Cesar Azpilicueta, in scadenza con il Chelsea a fine stagione, secondo Sport ha già undi accordo per unirsi ala parametro zero dalla prossima estate.Commenta per primo Cesar Azpilicueta avrebbe già und'accordo con ilper il trasferimento a parametro zero la prossima estate. A sostenerlo è Sport , secondo cui il Chelsea vanterebbe un diritto di prelazione per convincere il ...Cesar Azpilicueta, in scadenza con il Chelsea a fine stagione, secondo Sport ha già un principio di accordo per unirsi al Barcellona a parametro zero dalla prossima estate.Dal canto proprio, Messi ha segnato finora solamente due reti con la sua nuova maglia, nessuna delle quali in Champions League, ma nella sua carriera al Barcellona ha trafitto ... al pubblico italiano ...