ATP Rotterdam 2022, Felix Auger-Aliassime sfata il tabù e vince il suo primo titolo! Sconfitto Tsitsipas

sfatato il tabù. Dopo otto Finali perse, il canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto il suo primo titolo ATP in carriera: il n.9 del mondo ha Sconfitto per 6-4 6-2 il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking) nella Finale dell'ATP di Rotterdam (Paesi Bassi) e si è finalmente sbloccato. Un successo d'autorità e di solidità quello di Auger-Aliassime che, dopo le ottime prestazioni negli Australian Open, sembra essere entrato in una nuova dimensione. Nel primo set la partenza è subito problematica per l'ellenico. Il nordamericano in risposta è molto insidioso e il n.4 del mondo fatica a orchestrare il suo gioco d'anticipo. Il break arriva puntuale e soprattutto lungo la diagonale di ...

