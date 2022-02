AMICI: MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE IL MAESTRO VESSICCHIO E GLI EX ALLIEVI FRESCHI DI SANREMO (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento con AMICI di MARIA De FILIPPI. Tra gli ospiti il MAESTRO VESSICCHIO e gli ex ALLIEVI reduci dal successo di SANREMO 2022.I percorsi degli ALLIEVI del programma ideato e condotto da MARIA De FILIPPI prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcuni ALLIEVI di AMICI potranno calcare l’importante palcoscenico del serale ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento condiDe. Tra gli ospiti ile gli exreduci dal successo di2022.I percorsi deglidel programma ideato e condotto daDeprendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcunidipotranno calcare l’importante palcoscenico del serale ...

