Amici 21 classifica cover giudica Emma: voti e conseguenze (Di domenica 13 febbraio 2022) Manca pochissimo alla nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda oggi 13 febbraio su Canale 5. Dopo lo tsunami causato dall'arrivo del covid nella scuola di Maria de Filippi, si va avanti verso il serale e anche oggi ci saranno delle nuove classifiche che porteranno a delle conseguenze inevitabili. Tra i giudici di oggi arriverà Emma Marrone, dopo il grande successo al Festival ( e la vittoria anche al Fantasanremo). Toccherà a Emma dare i voti e fare una delle prime classifiche della puntata per i cantanti. Siete curiosi di sapere come andrà a finire? Per voi spoiler e anticipazioni, se non volete sapere altro, allora non continuate a leggere! Amici 21 anticipazioni e spoiler: la classifica di Emma Marrone Anche questa settimana quindi i ...

