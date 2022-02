Ambra Angiolini, il triste ricovero in clinica: i motivi che nessuno si aspettava (Di domenica 13 febbraio 2022) Non se lo aspettava nessuno: svelati finalmente i motivi che hanno costretto la povera Ambra Angiolini al triste ricovero in clinica. Ecco di quale malattia soffre la conduttrice. Ambra Angiolini è un’ex cantante, oggi attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Roma nel 1977, oggi ha 44 anni d’età e attualmente conduce la trasmissione radiofonica “Le Mattine” su Radio Capital. Nel 2022 uscirà anche il suo prossimo film “La notte più lunga dell’anno“, con la regia di Simone Aleandri. Ambra Angiolini (screenshot Instagram)Sebbene oggi Ambra Angiolini sia soprattutto un’attrice e conduttrice, tutti si ricordano i suoi esordi ... Leggi su kronic (Di domenica 13 febbraio 2022) Non se lo: svelati finalmente iche hanno costretto la poveraalin. Ecco di quale malattia soffre la conduttrice.è un’ex cantante, oggi attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Roma nel 1977, oggi ha 44 anni d’età e attualmente conduce la trasmissione radiofonica “Le Mattine” su Radio Capital. Nel 2022 uscirà anche il suo prossimo film “La notte più lunga dell’anno“, con la regia di Simone Aleandri.(screenshot Instagram)Sebbene oggisia soprattutto un’attrice e conduttrice, tutti si ricordano i suoi esordi ...

Advertising

brun_montesano : Guillermo del Toro con l'orrendo e puerile 'La fiera delle illusioni' non è l'erede di Orson Welles, come si dice q… - Fuck_genders : i miei parenti dicono che somiglio ad ambra angiolini da piccola che cazz???? - vodkaaastraight : RT @fede_elefante: Già immagino i segoni che si tirerà Antoni0 Ricc1 domani guardando DR con Zorzi ed Ambra Angiolini e pensando a quanti s… - mel_cri : RT @Lo33914737: Vi ricordate non è la Rai.. Miriana, lei rosica ancora la queen è sempre lei. Ambra Angiolini. Lei.. La comparsa #gfvip - fede_elefante : Già immagino i segoni che si tirerà Antoni0 Ricc1 domani guardando DR con Zorzi ed Ambra Angiolini e pensando a qua… -