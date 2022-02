Venti di guerra | cittadini europei via dall’Ucraina Biden al telefono con Putin

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 febbraio 2022) Joee Vladimirhanno discusso aloggi per un'ora circa la crisi sempre più incandescente incentrata sull'Ucraina, in una giornata scandita da toni e notizie di crescente allarme da parte occidentale, mentre la Russia nega di avere pronta un'azione militare. Gli Usa fanno trapelare di essere convinti che la Russia stia per attaccare, forse a giorni, pur precisando di non avere una "convinzione definitiva" sui piani del Cremlino, che da parte sua accusa gli americani di montare un'azione di propaganda con l'obiettivo di continuare ad armare Kiev. Di fronte al senso di crescente pericolo, molti Paesi - compresa l'Italia - hanno deciso di ridurre al minimo la presenza diplomatica in Ucraina ed hanno esortato i propriad evitare viaggi nella repubblica ex sovietica al centro della ...