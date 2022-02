“Un certo ambientalismo ci impedisce di prendere le decisioni sensate”. Parla Mattia Santori

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Di energia sisolo quando viene a mancare e nessuno, però, ha fatto in modo che non venisse a mancare”, c’è un tono un po’ sconsolato di fronte al disastro energetico nazionale, come se are fosse un vecchio disilluso e non una giovane e speranzosa sardina, in queste prime parole che raccogliamo da. “L’inizio del declino coincide con il referendum del 1987 e da allora non si è più fatta politica, cioè programmazione, energetica in Italia”. “E se non fai politica energetica – aggiunge con tono ancora più saggiamente vicino al realismo politico – poi non hai più voce in capitolo in ciò che riguarda la gestione, l’autonomia, la produzione del fabbisogno energetico e anche nei rapporti internazionali sul mercato, questo è il macrotema, l’Italia, a oggi, non è padrona di niente sul mercato ...